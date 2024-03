Regionali in Basilicata, ultimo giorno per la presentazione delle liste

E' fissato per le ore 12 di oggi il termine per la presentazione delle liste elettorali in vista delle Regionali del 22 e 22 aprile in Basilicata. Ieri i primi e unici a depositare l'elenco dei nomi e simbolo sono stati i dirigenti di Forza Italia insieme a Noi Moderati. Venti i seggi per il consiglio regionale, oltre a quello assegnato al presidente di Regione eletto: 13 nella circoscrizione di Potenza, 7 in quella di Matera. Per queste elezioni, a meno di sorprese dell'ultima ora, saranno tre i candidati alla carica di governatore: Bardi (Forza Italia), ricandidato dalla coalizione di centrodestra piu' Italia viva e Azione, il presidente della Provincia di Matera, il dem Piero Marrese (centrosinistra) e il giornalista Eustachio Follia (Volt).