Pozzallo, anche Renzi per l'addio a Joe Barone: funerale nella Chiesa Madre

Nella Chiesa Madre di Pozzallo commosso addio a Giuseppe Joe Barone, cittadino illustre di Pozzallo, direttore generale della Fiorentina, morto martedì scorso per un infarto. Il corteo si è mosso dal Palazzo Las Pira, sede del Municipio, fino alla chiesa in un'atmosfera di tristezza e di mestizia. C'erano la moglie e i figli di Giuseppe Barone, alcuni parenti e tanta gente comune. C'era il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, rappresentanti dell'amministrazione comunale e del Consiglio. A rendere omaggio a Barone anche l'ex presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi.

La cerimonia funebre, per scelta della famiglia, si è svolta in forma privata e senza la presenza di telecamere. Alcune immagini sono state diffuse dal Comune di Pozzallo, come concordato con la famiglia di Joe Barone. In rappresentanza della Fiorentina c'era il direttore tecnico Nicolas Burdisso. Domani il feretro raggiungerà New York su un aereo privato e la prossima settimana sarà celebrato un altro funerale.