Attenzioni morbose su un a donna: 51enne ai domiciliari a Modica

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare che ha imposto gli arresti domiciliari ad un uomo di cinquantuno anni, accusato di atti persecutori nei confronti di una donna, violando anche la misura, già imposta nei suoi confronti, del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa. La donna aveva sporto denuncia per minacce e per le avances non ricambiate ricevute tramite i social. Questa situazione aveva costretto la vittima a cambiare abitudini di vita ed a presentare altre denunce per il reiterarsi delle attenzioni morbose del cinquantunenne il quale non aveva esitato a pedinarla ed importunarla in diverse occasioni, anche alla presenza di altre persone. Dopo le indagini avviate dalla polizia, l'autorità Giudiziaria aveva emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento che però non ha fermato l'uomo il quale ha continuato a pedinare ed a minacciare la donna. Da qui l'emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari.