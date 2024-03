Pugni e sprangate tra giostrai: 5 arresti a Potenza

I carabinieri di Melfi, in provincia di Potenza, sono intervenuti per un violento litigio che si stava consumando all’interno della villa comunale di Rionero in Vulture tra due famiglie di giostrai che non condividevano la stessa opinione sul luogo dove installare un tappeto elastico.Il litigio si è trasformato in una violenta rissa che ha visto coinvolte 5 persone che si sono insultate e picchiate sia a mani nude che con spranghe in ferro e bastoni di legno.Con l’ausilio di personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Melfi, i Carabinieri di Rionero in Vulture sono riusciti a separare le due fazioni. Il personale del 118 ha prestato le prime cure.Dopodiché, ricostruiti i fatti e valutati gli elementi a disposizione, tutti i protagonisti della rissa, 5 persone provenienti dalla provincia di Potenza e dalla Campania di età compresa fra i 53 ed i 33 anni, sono stati arrestati e portati nelle carceri di Melfi, Potenza e Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria potentina.Il Gip del Tribunale di Potenza ha poi convalidato gli arresti disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nelle rispettive regioni di residenza.