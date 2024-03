Basket donne, Ragusa ingrana la sesta ed espuna il parquet di San Martino di Lupari

Sesta vittoria consecutiva per la Passalacqua Ragusa che inizia al meglio il trittico di difficili impegni battendo a domicilio San Martino di Lupari e preparandosi così al match di sabato prossimo, sempre in Veneto, quando affronterà Schio nel sabato di Pasqua. Inizio in salita per le biancoverdi che vanno sotto 18-7. Lardo comincia ad operare i primi cambi e arriva un primo mini-break di 5-0 Ragusa con Chidom e tripla di Spreafico per il 18-12 a 3’ dal termine del primo quarto, che poi si chiude 23-18. Nel secondo quarto Ragusa aumenta l’intensità difensiva, concedendo appena 8 punti alle avversarie in 10’ e trovando il primo vantaggio della partita, sul 28-29 e chiudendo all’intervallo lungo sul 31-32. Nel terzo quarto Spreafico (top scorer dell’incontro con 19 punti e 4 su 8 da tre) continua ad essere un fattore, un canestro e fallo della capitana porta Ragusa sul 33-40, ma la squadra di casa tiene botta e Conte trova la tripla del -2. Alla penultima sirena si va sul punteggio di 40-44. Nel quarto periodo i primi punti di entrambe le squadre arrivano solo dopo tre minuti e mezzo con Spreafico, Ragusa allunga sul +6, l’inerzia è tutta a favore della squadra di coach Lino Lardo che chiude il match per 44-57. “Sapevamo che era una partita difficile e ancora una volta non posso non fare i complimenti alle mie ragazze per come l’hanno approcciata – commenta coach Lino Lardo – l’abbiamo vinta dal secondo quarto in poi quando si è vista la nostra vera squadra. Nel secondo quarto abbiamo concesso appena 8 punti ma in generale da lì in poi abbiamo messo le cose apposto. Le ragazze sono state brave a rimanere in partita dopo il loro buon approccio iniziale. E’ chiaro che il fatto di lavorare al completo ci dà molto, gli allenamenti sono più competitivi. Andiamo a giocarcela a testa alta a Schio con la consapevolezza che nelle due partite che abbiamo disputato fino a qui le abbiamo messe sempre in difficoltà. Avremo 3-4 giorni di allenamenti a Ragusa per preparare la partita e cercheremo di sfruttarli al meglio”.