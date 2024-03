Lo schianto sulla Provinciale 52, asportata la milza a un ragazzo di Floridia

Sono tutti di Floridia i cinque ragazzi rimasti feriti nella notte tra sabato e domenica sulla strada Provinciale 52, Belfronte - Taverna. L'incidente si è verificato nella zona di Carancino, a Belvedere di Siracusa, dove i giovani due maschi e tre femmine stavano andando a ballare in un locale della frazione del capoluogo. Il conducente della Ford nell'abbordare una curva, si è andato a schiantare con un veicolo che era in sosta sulla strada. Ad avere maggiori conseguenze è stato un giovane al quale è stata asportata la milza dai medici dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. Un'altra passeggera della Ford ha riportato la frattura delle costole che le hanno perforato un polmone. La terza giovane se l'è cavata con un trauma al collo ed alla schiena. Meno gravi le condizioni del conducente del veicolo al quale i medici del Pronto soccorso hanno applicato alcuni punti di sutura per le ferite riportate. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Siracusa per estrarre i feriti dalle lamiere contorte. Sull'auto diventata una trappola, c'erano un fratello ed una sorella. Al conducente della vettura sono stati effettuati i test tossicologici, ma il ragazzo è risultato negativo all'alcool e a qualsiasi tipo di droga.