Pallamano, l'Aretusa Siracusa riapre il campionato di serie B

Nella quinta giornata di ritorno si riapre a Siracusa il campionato di

Serie B Drago di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato regionale

Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

Infatti con la vittoria casalinga dell’Aretusa Siracusa sulla capolista

Alcamo e la concomitante vittoria del Girgenti a Ragusa, la distanza tra

alcamesi e agrigentini si riduce a soli 2 punti ed a 5 dagli stessi

siracusani che tra l’altro hanno una gara da recuperare.

Per quanto riguarda invece le altre inseguitrici, mantiene la quarta

posizione il Beach Team Messina vittorioso in casa con l’Albatro

Siracusa, l’Agriblu Scicli vince il derby contro lo Scicli Social CLub

ed il Villaurea Palermo sul Cus Palermo mentre il Marsala mantiene le

speranze di agganciare la quarta posizione battendo in casa l’Aetna

Mascalucia.

AGRIBLU SCICLI – SCICLI SOCIAL CLUB 29 – 25

BEACH TEAM MESSINA – TEAMNETWORK ALBATRO 34 – 28

ARETUSA – ALCAMO 23 – 21

AUTOSICURA PALLAMANO MARSALA – AS IMPIANTI AETNA MASCALUCIA 39 – 30

PGS VILLAUREA – CUS PALERMO 29 – 17

ANDIMODA PALLAMANO RAGUSA – GIRGENTI PALLAMANO 36 – 44

La_Classifica

Alcamo 29

Girgenti 27

Aretusa 24*

Beach_Team_Messina 21

Marsala 18

Aetna_Mascalucia 16

Scicli_social_Club 16

Villaurea 11

Agriblu_Scicli 10

Ragusa 8

Albatro_Siracusa 6

Cus_Palermo 4*

* una gara da recuperare

CLASSIFICA MARCATORI

GOAL

SQUADRA

GIUMMARRA GABRIELE ETHEM

177

ANDIMODA PALLAMANO RAGUSA

MANTISI LUIGI

139

GIRGENTI PALLAMANO

CARBONE MANUEL

135

SCICLI SOCIAL CLUB

D'ARRIGO ALESSANDRO

128

BEACH TEAM MESSINA

SCIBETTA GABRIELE

124

GIRGENTI PALLAMANO

RANDES VINCENZO

122

ALCAMO

BURGIO FRANCESCO

119

TEAMNETWORK ALBATRO

OLGUIN RAMIRO TOMAS

118

BEACH TEAM MESSINA

SAITTA SIMONE

112

ALCAMO

DI GIOVANNI SALVATORE VALERIO

109

AUTOSICURA PALLAMANO MARSALA