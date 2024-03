Immigrazione clandestina a Pozzallo, egiziano arrestato a Verbania

Un uomo di circa trent'anni, di nazionalità egiziana, si trova in carcere a Verbania dopo essere stato arrestato dalla polizia stradale che l'ha fermato a bordo di un autocarro nel corso di un controllo stradale. L'uomo, privo di documenti, è stato identificato tramite le impronte digitali ed è risultato destinatario di una condanna definitiva a quattro anni, tre mesi e 27 giorni di reclusione per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commesso nel territorio di Pozzallo (Ragusa).Nei suoi confronti era stata comminata anche una multa da 1,8 milioni di euro. Il controllo è avvenuto sabato 23 marzo a Verbania Fondotoce ,lungo la strada statale 34 del lago Maggiore. Il mezzo sul quale viaggiava come passeggero, un autocarro trasportante ponteggi, violava le norme riguardanti la massa dei veicoli, eccedendo di oltre il 70% il peso consentito. Al conducente, dipendente di una ditta di trasporto in conto terzi con sede a Milano, sono state contestate plurime violazioni al codice della strada pe run valore complessivo di circa 2.000 euro con ritiro della patente di guida.