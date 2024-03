Ragusa, volante della Polizia sventa furto in supermercato

Gli agenti di una volante della Questura di Ragusa, in piena notte, allo scattare dell’allarme, sono intervenuti tempestivamente in un noto supermercato della città. All’arrivo della Volante, più persone fuggivano a bordo di un’auto, a gran velocità verso le zone periferiche della città, fino ad urtare, danneggiandola, una rotatoria.

I fuggitivi così hanno abbandonato l’auto, poi risultata rubata, e si sono dati alla fuga nelle campagne limitrofe facendo perdere le proprie tracce, senza, tuttavia, riuscire a rubare nulla dal supermercato.

Sono in corso indagini per individuare gli autori del tentativo furto.