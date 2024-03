Lentini, 15enne spacca il setto nasale a coetanea dopo una lite

Ha rotto il setto nasale di una ragazza con cui aveva litigato durante una gita scolastica. Protagonista di questa aggressione e' una quindicenne, coetanea come la vittima, entrambe iscritti nello stesso istituto superiore a Lentini, nel Siracusano, dove e' avvenuto l'episodio.

Non ci sarebbero denunce da parte della famiglia della ragazza ferita con cui la quindicenne avrebbe avuto un diverbio nel corso della vacanza con la scuola e quando sarebbero tornate a casa, la ragazza autrice dell'aggressione avrebbe contattato la sua compagna a cui avrebbe dato un appuntamento nel cuore di Lentini. Prima sarebbero volate parole grosse poi, approfittando di un momento di distrazione, la 15enne ha preso a calci e pugni la vittima, tratta in salvo da un passante.