Il Pci di Siracusa in via Lazio per la bonifica del Centro 'Giorgio Di Bari'

Il Pci di Siracusa conferma che sabato 30 Marzo, dalle 15, proseguirà l'opera di bonifica della struttura Sportiva e importante Centro di Aggregazione intitolata a Giorgio Di Bari e ubicata in Via Lazio nel quartiere GrottaSanta-Mazzarrona.

Iniziativa aperta a tutte e tutti, associazioni, movimenti e partiti. Con l'occasione invitiamo il sindaco, la giunta e il consiglio comunale a partecipare. "Ci occuperemo di ripulire e ridare dignità a questo fantastico luogo insieme ai ragazzini del Quartiere - è scritto in una nota - Durante l'iniziativa doneremo alcune uova di Pasqua dell'associazione Manuela e Michele di Lentini che danni si occupano di aiutare i ragazzini affetti da leucemia. Sollecitiamo l'amministrazione a mettere in campo quanto necessario per ripristinare la struttura e che diventi soprattutto scuola di Vita per i giovani".