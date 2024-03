Policlinico Palermo, dal 2 aprile vaccini contro Rsv

Dal 2 Aprile nell'ambulatorio vaccinale dell' Epidemiologia clinica del Policlinico di Palermo sarà possibile prenotare in offerta gratuita, e in anteprima rispetto all'introduzione del vaccino nella Schedula vaccinale della Regione Sicilia, il vaccino adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv). Il vaccino - dice il Policlinico- che nasce dalla necessità di prevenire l'impatto della patologia negli adulti fragili e negli anziani, può essere prenotato da tutti i soggetti over 75 e i soggetti over 60 con patologie (asma, BPCO, insufficienza renale cronica, patologie cardiovascolari, patologie immuno soppressive, epatopatie). Nell'ambulatorio vaccinale dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" è stato svolto tale trial di fase III della durata triennale, reclutando oltre 25 soggetti over 60 per la valutazione di efficacia e sicurezza del vaccino. Il Commissario straordinario, Maria Grazia Furnari, dice: "La vaccinazione è uno strumento importante di prevenzione e di tutela della salute, individuale e collettiva, che ci permette di allontanare il rischio delle malattie prevenibili, e, come abbiamo verificato in questi ultimi anni con la pandemia causata dal Covid, di contrastare disastrose epidemie. Il Policlinico ha una grande esperienza in questo campo e porta avanti numerosi studi sperimentali su diversi vaccini alla ricerca di strategie efficaci nell'ambito della prevenzione. L'Azienda ospedaliera universitaria ha costruito un'efficiente organizzazione, grazie all'impegno dell'unità operativa di Epidemiologia con registro tumori diretta dal professore Francesco Vitale e del professore Claudio Costantino, referente dell'Ambulatorio vaccinale, per offrire ai cittadini l'offerta vaccinale più ampia e proteggerli da forme gravi di malattia".La Regione Siciliana ha provveduto all'acquisizione di circa 2000 dosi di vaccino, in anteprima rispetto al resto d'Italia, per permettere un inizio della campagna vaccinale precoce nelle Asp di Palermo e Catania.