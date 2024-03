Furgone fuori strada a Scala Ritiro di Messina, conducente in ospedale

Incidente stradale nella notte sulla SS113, all'altezza della frazione di Scala Ritiro di Messina. Il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti per estrarlo dalle lamiere e consegnarlo agli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento Nord di Messina con un'autopompa serbatoio e un'autogrù che ha lavorato per tutta la notte, fino alle 7 di questa mattina. Il furgone era adibito al trasporto di ortaggi e nell'impatto il mezzo ha divelto le barriere al margine della strada, Il carico ha invaso la sede stradale.