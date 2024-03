Sospeso dal tribunale di Ragusa il fermo amministrativo per la nave Sea Watch 5. Ne dà notizia la ong tedesca, secondo cui i giudici iblei "non hanno riscontrato alcun comportamento illecito". Per la Sea Watch 5 era scattato il fermo circa venti giorni fa al suo arrivo a Pozzallo con a bordo 56 persone salvate in mare. "Almeno 145 persone sono annegate nel Mediterraneo durante il blocco", ricorda Sea Watch.