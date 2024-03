Arcivescovo di Palermo celebra Eucarestia coi detenuti dell'Ucciardone

"L'amore e la mitezza sono l'antidoto agli stili e alle parole violente della mentalità dominante, alle guerre sempre più irrazionali come quelle che si stanno consumando in questi giorni, all' inequità prodotta da menti sempre più avide asservite all'idolo del profitto e che induce interi popoli a migrare pur di tentare di sopravvivere, alle barriere mentali che preparano lager e scavano fosse comuninei deserti africani, nelle frontiere europee e nel Mediterraneo. 'Non abbiate paura' è ciò che dobbiamo risentire perché è ormai deflagrata l'energia della risurrezione di Cristo". Lo ha detto, durante la Veglia pasquale della Notte Santa, l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Nella celebrazione 17 catecumeni hanno ricevuto i sacramenti dell'Iniziazione cristiana. Stamane, alle 9, Lorefice ha celebrato l'Eucaristia all'interno del carcere dell'Ucciardone e, alle 11, in cattedrale, il solenne Pontificale.