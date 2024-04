Il Catania domani contro il Padova per la Coppa Italia: diretta tv su Rai Sport

Manca sempre meno alla Finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C del 2 aprile 2024 allo stadio ''Cibali'': Catania e Padova alla resa dei conti dopo il 2-1 maturato nella gara d'andata dell'Euganeo in favore dei veneti. Le reti di Palombi e Crisetig per il Padova sembravano aver già indirizzato le sorti della sfida, ma il colpo di testa di Monaco ha rimesso tutto in discussione. Fischio d'inizio del match alle 20:30 di domani, in diretta Rai Sport, davanti a 1500 bambini provenienti dal settore giovanile e dalle scuole calcio affiliate al Catania Football Club. L'incontro sarà diretto dall'arbitro Stefano Nicolini della sezione AIA di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Vicenzo Pedone di Reggio Calabria e dal quarto ufficiale Valerio Pezzopane di L'Aquila. Al Var Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo e Giacomo Paganessi (Avar) della sezione di Bergamo. Al momento dell'ingresso in campo delle formazioni, la Lega Pro e i due club ribadiranno il loro no alla violenza: la terna arbitrale e i ventidue calciatori verranno accompagnati da 25 bambini con indosso maglie che indicheranno i valori dello sport da salvaguardare.