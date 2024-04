Pallamano, programma fasi regionali campionati giovanili

Non si ferma neanche nel periodo delle festività pasquali il lavoro di programmazione stagionale per il Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

Infatti nei giorni scorsi il Consiglio federale regionale pallamano ha approvato una prima bozza del programma delle numerose fasi finali regionali dei campionati giovanili nazionali organizzate dallo stesso comitato e che coinvolgeranno centinaia di atleti ed atlete di numerose società.

Questa la prima bozza di programma:

-U15 Maschile: fase di qualificazione alla Final Eight tra le terze classificate l’1 maggio 2024 con sede da individuare; 

-U17 Maschile: concentramenti tra le terze, quarte e quinte classificate il 2 maggio 2024 con sede da individuare; 

-U17 Maschile: Final Four regionale il 4 e 5 maggio 2024 con sede da attribuire tramite bando; 

-U15 Maschile: Final Eight regionale l’ 11 e 12 maggio 2024 con sede da attribuire tramite bando; 

-U13 Misto: Final Four regionale il 19 maggio 2024 con sede da attribuire tramite bando; 

-U13 Maschile: Final Four regionale l’8 giugno 2024 con sede da attribuire tramite bando; 

-U13 Femminile: Final Four regionale il 9 giugno 2024 con sede da attribuire tramite bando; 

-Fase Regionale Trofeo Coni il 23 giugno con sede da individuare; 

-Campionato Seniores Femminile e Maschile nei giorni 28,29 e 30 giugno 2024 con sede da individuare;

-Trofeo delle Province il 13 e 14 luglio 2024 ad Enna.

Oltre a questa attività, anche la preparazione della rappresentativa regionale maschile che parteciperà alla prossima edizione dei Giochi delle Isole.