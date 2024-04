Siracusa: ubriaco infastidisce turisti, espulso parcheggiatore abusivo marocchino

I carabinieri della Stazione di Ortigia (Siracusa) hanno denunciato un 38enne marocchino per inosservanza del decreto di espulsione e possesso ingiustificato di grimaldelli. L'uomo, irregolare sul territorio italiano e già destinatario di decreti di espulsione mai rispettati, esercitava l'attività di parcheggiatore abusivo nell'isola di Ortigia, pretendendo denaro dagli automobilisti. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione, sorprendendo il 38enne ubriaco mentre infastidiva cittadini e turisti, e hanno avviato le procedure che hanno consentito l'espulsione forzata, accompagnando lo straniero al posto di frontiera. L'uomo è stato denunciato anche per l'inosservanza del decreto di espulsione e per il possesso ingiustificato di una pinza che nascondeva nella tasca del giubbotto.