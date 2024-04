Termini Imerese, Ross Peligra: "Lavoro e sviluppo per i prossimi 10 anni"

"Lanceremo idee, lavoro e sviluppo per i prossimi dieci anni. Poi, forse, andro' in pensione, Nel frattempo con l'esperiezna accumulata in tutto il mondo, valorizzeremo il lavoro manifatturiero realizzando un prodotto da esportare anche all'estero". Lo afferma, in un'intervista al quotidiano La Sicilia, Ross Pelligra, patron del Catania calcio, in riferimento allo stabilimento ex Fiat ed ex Blutec di Termini Imerese. "Sto pensando - aggiunge - di investire pure nel mono della green energy. In Sicilia abbiamo sole e acqua, elementi essenziali. Il mio scopo e' mantenere le eccellenze e la manodopera di chi vive nell'Isola".