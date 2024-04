Aeroporto Palermo, sequestrati capi di abbigliamento contraffatti

Nel corso dell’ultimo semestre i funzionari ADM e i militari della Guardia di Finanza, in servizio presso l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, hanno sequestrato circa 1.000 articoli tra capi e accessori di abbigliamento contraffatti recanti i marchi più prestigiosi della moda (Gucci, Louis Vuitton, Armani, Nike Air Jordan, U.S. Polo, Balenciaga, Lacoste, Rolex, Off White), occultati nei bagagli di circa 40 passeggeri, acquistati dagli stessi per uso personale, o presenti all’interno di spedizioni commerciali provenienti da paesi Extra UE.

La sinergia operativa tra ADM e Guardia di Finanza, finalizzata a tutelare i diritti della proprietà intellettuale, promossa anche attraverso il protocollo di intesa, siglato tra le due Istituzioni, con il quale si è inteso rafforzare il contrasto ai traffici illeciti connessi alla circolazione delle merci in ingresso nel territorio doganale dell’Unione Europea, si è rivelata un efficace strumento di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti ovvero recanti segni mendaci, a tutela sia del sistema imprenditoriale, sempre più esposto a forme di concorrenza sleale e illecita, sia dei consumatori in quanto, acquistando prodotti privi dei requisiti di originalità e conformità, non dispongono della garanzia di sicurezza e di qualità offerta dai marchi originali.

Ai trasgressori è stata irrogata la sanzione amministrativa, prevista dal nuovo trattamento sanzionatorio, che varia da 300 a 7.000 euro