Notte di sbarchi a Lampedusa, giunti 7 barchini con 333 migranti

Sono 333 i migranti giunti in nottata a Lampedusa. Sei i barchini soccorsi al largo dell'isola, e un settimo è arrivato autonomamente sulla spiaggia della Guitgia. Ieri ci sono stati 16 approdi, per un totale di 670 migranti.

A bordo del barcone di 12 metri giunto sull'arenile della Guitgia, durante la notte, c'erano 58 bengalesi, egiziani e pakistani partiti da Zuara, in Libia e intercettati al loro arrivo dai carabinieri. Sui 6 natanti salpati da Sfax, El Amra, Soussa e Mahdia, in Tunisia e bloccati dalle motovedette di guardia costiera e e guardia di finanza, viaggiavano da un minimo di 33 a a un massimo di 57 persone: gambiani, nigeriani, senegalesi, guineani, malesi e ivoriani, fra cui donne e minori.

Tutti sono stati trasbordati e e le barche lasciate alla deriva in mare aperto. I migranti, dopo un primo triage sanitario al molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.