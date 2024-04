Da Catania a Siracusa per fare la spesa gratis: 4 denunce, 2 sono donne

Alle ore 13,30 circa di ieri, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in un supermercato sito in via Elorina per la segnalazione di due donne che erano state bloccate alle barriere delle casse perché avevano asportato della merce.

Giunti sul posto, i poliziotti accertavano che le due donne, straniere comunitarie rispettivamente di 25 e 28 anni, avevano asportato dagli scaffali del supermercato generi alimentari per un valore di 258,20 euro, occultandoli in degli zaini sistemati sotto il carrello, dopo aver staccato l’antitaccheggio.

Per tali motivi le due donne sono state denunciate per furto.

Visionando le immagini dell’impianto di video sorveglianza, i poliziotti accertavano che le due donne erano giunte accompagnate da due uomini a bordo di un van che è stato ritrovato parcheggiato nelle vicinanze.

Gli agenti avviavano delle immediate indagini per rintracciare i due uomini che venivano ritrovati in attesa nei pressi di Molo Sant’Antonio. Condotti nel luogo dove era posteggiato il veicolo, i due uomini, entrambi stranieri comunitari rispettivamente di 27 e 29 anni, aprivano il cofano dell’automobile all’interno del quale vi erano diverse buste contenenti generi alimentari che risultavano provento di furto in un altro supermercato sito in via Elorina.

Si accertava che il valore dei generi alimentari era di 290,20 euro.

I due uomini sono stati denunciati per ricettazione.

Tutta la merce è stata restituita ai responsabili dei due supermercati.

I quattro denunciati saranno destinatari del foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno in città per almeno tre anni.