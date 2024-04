Olio, aziende siciliane premiate a Perugia nel concorso "La Goccia d'Ercole"

Si è conclusa a Perugia, al Teatro della Sapienza, la cerimonia di premiazione delle aziende olearie vincitrici dell’edizione 2024 de "La Goccia d'Ercole – Premio per le Piccole Produzioni", sezione a latere del concorso nazionale Ercole Olivario introdotta allo scopo di sostenere le piccole produzioni olearie italiane, in particolare in quelle realtà che possono contare su scarsi quantitativi.

Ecco i sei vincitori de "La Goccia d'Ercole” suddivisi per le due categorie in gara:

Per la categoria DOP / IGP sono tre le aziende premiate, tutte della Sicilia:

1° Classificato la società agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl con l’olio IGP Sicilia Foglie di Platino - Biancolilla Bio Premier Cru

2° Classificato l’azienda Vitivinicola Casa Grazia di Francesco Maria Grazia con l’olio DOP Involio ottenuto dalla cultivar Nocellara del Belice;

3° Classificato l’azienda Agricola Sikulus con l’olio DOP Don Peppino;

Per la categoria Extra Vergine

1° Classificato dalla Toscana la società agricola Buonamici Srl Unipersonale con l’Olio Extravergine di oliva biologico

2° Classificato dalla Puglia la società agraria Petrizzelli snc con l’olio EVO Rodonea

3° Classificato dalla Toscana, la Tenuta il Corno - Il Corno sarl con l’olio EVO Selezione del Conte;

A consegnare i premi alle aziende vincitrici Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e del Comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario, alla presenza di Federico Sisti, segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria, di Giovanni delle Donne per l’Agenzia ICE, Maurizio Servili dell’Università degli studi di Perugia e di Barbara Paolucci referente per la Borsa Merci Telematica.