Modica, controlli della Polizia locale in esercizi pubblici: multe a 4 commercianti

Controlli della Polizia Locale di Modica, concordati con l’assessore al ramo, Rosario Viola, riguardo, in particolare, il commercio, le condizioni igienico-sanitarie e l’occupazione di suolo pubblico, cominciando dal centro cittadino. La sezione “Annona e Commercio”, nella serata di venerdì scorso, ha effettuato controlli in dieci esercizi commerciali. Quattro le sanzioni elevate, tutte per occupazione di suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione comunale. In buona sostanza, i titolari avevano occupato area pubblica, con sedie e tavoli, abusivamente. All’atto dei sopralluoghi e, quindi, dei controlli visivi, formali e documentali, quattro attività sono risultate irregolari rispetto alle prescrizioni del Codice della strada e a quelle contenute nel regolamento comunale.

Le violazioni riscontrate sono quelle riguardanti l’articolo 20 del Codice, per l'occupazione abusiva di una porzione di suolo stradale con arredi e attrezzature a servizio dell'attività e quelle inerenti al regolamento Dehors. La sanzione contestata singolarmente è di 173 euro. Controlli anche in alcuni esercizi di nuova apertura per verificare se fossero in regola con tutte le prescrizioni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.