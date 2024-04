Sorpresi a rubare in un appartamento: arrestata una coppia a Rosolini

A Rosolini, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Noto hanno arrestato un uomo e una donna, rispettivamente di 33 e 43 anni, gravemente indiziati di furto aggravato in abitazione.

I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di movimenti sospetti all’interno di un’abitazione e hanno riscontrato l’effrazione della porta d’ingresso e, una volta all’interno, hanno sorpreso la coppia intenta a trafugare argenteria e monili vari, in parte rinvenuti nello zaino della donna.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.