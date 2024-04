Calcio, il Frigintini saluta i tifosi con un "tris" al Misterbianco

FRIGINTINI 3

MISTERBIANCO CALCIO 0

Frigintini: Caruso, Assenza, Pricone, Buscema, Pianese (25’ pt. Avola), Wally, Sangiorgio, Noukri, Drago (30’ st. Yusypenko), D. Calabrese (21’ st. Gambuzza), Giurdanella (13’ st Scarso). All. Buoncompagni

Misterbianco calcio: Biondi, Lauria (12’ st. R. Spina), Crimi, Ferlito, Nobile (1’ st. Acquaviva), Candiano (32’ pt. Neri), Caruso, Guerra (20’ st. Sipala), Inserra, Orofino, Nicotra (39’ pt. L. Spina). All. Currò

Arbitro: Di Pasquale di Palermo; Assistenti: Casisa e Leone di Palermo

Reti: pt.11’ Buscema, pt.17’ e st. 16’ Davide Calabrese

Il Frigintini saluta i suoi tifosi con un netto successo sul Misterbianco. Un gol di Buscema quasi in apertura e poi una doppietta di Davide Calabrese firmano il risultato finale di 3-0 che consente di chiudere in modo gioioso -per il Frigintini- l’ultima gara interna della stagione di Promozione. Che è stata giocata con buone geometrie dai rossoblù ai quali si sono opposti gli ospiti che hanno trovato nell’estremo difensore rossoblù Caruso un baluardo che ha negato loro almeno il gol della bandiera.