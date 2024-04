Incidente sulla Messina - Catania: 3 auto coinvolte

Incidente lungo la carreggiata in direzione sud dell'autostrada A18 Messina-Catania, all'altezza di Acireale. Coinvolti un mezzo pesante e tre auto. Nello scontro sono rimaste ferite quattro persone, in modo non grave.

Nell’impatto sono rimasti feriti in modo lieve gli occupanti delle auto che sono stati trasportati con l’ambulanza al pronto soccorso. Due di loro sono stati accompagnati in ospedale a Giarre e altri due al Cannizzaro di Catania. Durante la rimozione dei mezzi e il passaggio dell’ambulanza la rampa di uscita dal casello di Acireale è stata chiusa e in autostrada si sono create lunghe code. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.