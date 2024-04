Sicurezza, Cgil e Uil in piazza a Palermo: fermiamo questa strage continua

Manifestazioni, flash mob, presidi nelle principali città e in luoghi emblematici. Di edili, di forestali, dei marittimi e portuali, dei metalmeccanici, delle lavoratrici e dei lavoratori di tutti i settori privati: così la Sicilia ha risposto alla mobilitazione nazionale indetta da Cgil e Uil per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per un nuovo modello di fare impresa, per la riforma fiscale. Una protesta ancora più forte e dal sapore amaro dopo la tragedia di Suviana. "Si ha sempre la sensazione di non avere fatto in tempo quando si piangono i morti", dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. "Non è degna di un Paese civile - afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia - la strage nei cantieri, nei campi, nelle fabbriche". "Eppure - evidenziano i sindacalisti - Cgil e Uil siciliane, assieme alle confederazioni nazionali portano avanti la battaglia per la salute e la sicurezza sul lavoro da molto tempo". "Ma le risposte tardano ad arrivare anche qui in Sicilia", dicono Mannino e Lionti che oggi sono alla manifestazione che si tiene davanti alla Presidenza della Regione, a Palermo, per rimarcare "inadempienze e ritardi del governo siciliano, in tema di ispettori del lavoro, ad esempio, ma non solo". E a sostegno delle richieste che Cgil e Uil portano sul tavolo del governo nazionale: "Contrasto alla crescente precarizzazione del lavoro, lotta contro il lavoro irregolare, controllo in appalti e subappalti con l'applicazione del codice degli appalti pubblici anche a quelli privati, divieto del subappalto a cascata sulla cui strada i diritti e la sicurezza dei lavoratori sono la prima cosa a venire meno, formazione": queste le principali richieste dei sindacati che chiedono anche una patente a punti per le imprese, "in modo da sanzionare quelle scorrette".

"Siamo in piazza noi di Cgil e Uil, in Sicilia come altrove - sottolinea Lionti - per difendere la civiltà del lavoro. Non è degna di un Paese civile la precarizzazione selvaggia dell'occupazione, che cresce ogni giorno travolgendo tutte e tutti, trasformando lavoratrici e lavoratori in fantasmi".

"Adesso, basta con certa politica, muta mai, sorda e cieca sempre", afferma Lionti.

Aggiunge Alfio Mannino, segretario della Cgil Sicilia: "La legalità è un punto chiave per la sicurezza sul lavoro. La nostra battaglia contro il lavoro nero e lo sfruttamento proseguirà dunque, così come quella contro la precarizzazione del lavoro. Ma c'è anche il tema dei controlli su cui la regione non può continuare a soprassedere. Servono più ispettori del lavoro per garantire controlli a tappeto".

"Negli ultimi 4 anni in Sicilia - ricordano i sindacalisti - c'è stato un incidente mortale sul lavoro ogni 4 giorni. Gli ispettori del lavoro sono 49, più trenta a termine e con mansioni ridotte".

"Le bugie - afferma Luisella Lionti - hanno le gambe corte tanto a Palermo quanto a Roma: parlano di risultati straordinari e magnifici progressi mentre si continua a morire sul lavoro, mentre sempre più persone rinunciano alle cure mediche per ragioni economiche, mentre sempre più persone sono costrette a subire i ricatti di imprenditori che non meritano di essere chiamati tali.

Adesso basta". "Le politiche di questo governo nazionale - afferma Alfio Mannino - hanno il fiato corto quando non sono addirittura dannose per i cittadini e le cittadine e noi non ci fermeremo".

Cgil e Uil saranno di nuovo in piazza infatti il 20 aprile "per il diritto alla salute e ancora per il diritto a lavorare in sicurezza".