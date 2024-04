Nasconde la cocaina nel reggiseno: una coppia arrestata a Floridia

A Floridia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un uomo e una donna, rispettivamente di 46 e 43 anni, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo alla circolazione stradale, la coppia, a bordo di un motociclo, alla vista dei Carabinieri ha svoltato repentinamente e ha tentato di allontanarsi, ma la manovra ha insospettito i militari che hanno prontamente raggiunto e bloccato il veicolo.

A seguito di perquisizione personale e veicolare la donna è stata trovata in possesso di un involucro contenente circa 20 grammi di cocaina che occultava nel reggiseno.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati posti ai domiciliari presso le proprie abitazioni, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.