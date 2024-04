Festa per la fine del Ramadan in una scuola di Mazara del Vallo

I 200 alunni stranieri musulmani che frequentano l'istituto 'Borsellino -Ajello' di Mazara del Vallo hanno festeggiato la fine del ramadan con un'iniziativa che si è svolta a scuola, con la partecipazione delle mamme tunisine.

Come riporta oggi il Giornale di Sicilia gli alunni hanno trascorso la mattinata tra balli, canti, animazione e degustazione di dolci tipici arabi.

"Vedere donne libere di esprimersi anche nel vestire, con una proiezione occidentale ma nel rispetto delle loro tradizioni è stato davvero toccante - spiega il dirigente scolastico Eleonora Pipitone - c'è chi indossava il velo, chi, invece, no. Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta dell'associazione 'Jasmine del Mediterraneo' che accoglie le istanze di donne di origine araba insieme ai loro bambini".

L'istituto 'Borsellino-Ajello' di Mazara del Vallo conta 1000 alunni e con un 20% di minori stranieri è il primo istituto in provincia di Trapani per presenza di bambini non italiani. "I nostri alunni italiani vivono come arricchimento formativo la presenza di compagni stranieri, con estremo rispetto per la loro cultura e le loro tradizioni. Proprio per questo motivo non ho chiuso la scuola per la festa di fine Ramadan", ha concluso la Pipitone.