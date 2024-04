Il crollo di un soffitto a scuola, la sindaca di Avola Cannata: "Basta sciacalli e cattiverie"

La sindaca di Avola si sfoga attraverso il suo profilo facebook dopo il crollo del soffitto in una classe dell'Istituto Bianca. Rossana Cannata, una carriera brillante all'Ars, arrivando fino alla vice presidenza dell'Antimafia, oggi è alle prese con le difficoltà quotidiane, alcune ereditate altre nuove. Fare il sindaco è tutt'altra cosa che sedere sui banchi di Sala d'Ercole. Un sacrificio per amore della famiglia. ma è stanca ed avvilita per la mole di lavoro che svolge nel ruolo di prima cittadina. Ecco cosa scrive sui social.

"Sono rientrata da poco a casa dopo una giornata molto più pesante e impegnativa del solito. Sono stanchissima, amareggiata, arrabbiata, ogni giorno do tutta me stessa per questa città, non mangio, non dormo, pur di portare avanti con sacrificio lavori, interventi, iniziative, dare risposte, informazioni, confrontarmi con i cittadini, con gli uffici. Gli sciacalli - scrive Rossana Cannata - e gli avvoltoi non sono mancati all’appello diventando oggi tutti ingegneri, tecnici, specialisti e ovviamente attaccando la mia persona e la mia amministrazione. Addirittura attaccando i miei figli facendo confronti o augurando chissà cosa a loro… e di essere sotterrati da macerie. Davvero agghiacciante il tutto! Esatto, oltre essere sindaco, sono prima di ogni cosa una mamma e so cosa significa prendersi cura dei piccoli. Da quando mi sono insediata ho seguito tutte le scuole e sono tantissimi gli interventi fatti in questo primo periodo. Ricordo a tutti che sono sindaco da circa un anno e mezzo ! Ho aperto da poco un nido comunale al Collodi e una nuova palestra sempre al Collodi e sono tanti i cantieri nelle altre scuole. Al Largo Sicilia sono stati fatti importanti interventi e non sono le scuole dei miei figli come qualcuno vuole dire! Nella Scuola Giuseppe Bianca sono stati fatti lavori di 2 milioni circa dall’amministrazione di Luca e io ho continuato con una nuova palestra più sicura. Ditte e ingegneri hanno fatto i lavori e adesso ho chiesto a tutti di dare spiegazioni perché ciò che è avvenuto non è normale! Sono stata tutta la giornata a scuola con la preside, tecnici, vigili del fuoco. Voglio che si accertino le problematiche e responsabilità di quanto accaduto! Più di questo cosa posso fare ? Vi prego, evitiamo le cattiverie e lavoriamo insieme per la nostra comunità".