Armi vendute a Palermo clandestinamente: arrestata ex guardia giurata

Un uomo, ex guardia giurata, è stato arrestato dalla polizia a Palermo con l'accusa di illegale detenzione e cessione di più armi comuni da sparo, con matricola abrasa. Gli agenti hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Palermo, al termine di un'indagine, coordinata dalla locale Procura, avviata proprio dalla denuncia effettuata dall'ex guardia giurata, titolare di licenza di porto d'armi, il quale aveva segnalato il furto di numerose armi e munizioni da lui detenute all'interno di un box nella sua disponibilità. Sono state accertate dalla Polizia "delle palesi falsità contenute nella denuncia nonché è stato accertato che i luoghi che dovevano preservare la custodia delle armi non presentavano segni di effrazione".

I successivi approfondimenti svolti dalla locale Squadra Mobile hanno consentito poi di acclarare come l'indagato avesse "regolarmente acquistato presso diverse armerie della provincia, in poco più di un anno, più di cinquanta armi e centinaia di munizioni, con il sospetto che le avesse cedute clandestinamente a terzi soggetti".

La Squadra Mobile ha rinvenuto e sequestrato tre armi con matricola abrasa, una con la collaborazione della Polizia Giudiziaria del Commissariato San Lorenzo, presumibilmente riconducibili all'indagato.