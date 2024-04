Evan N'Dicka colpito da malore sospesa la partita Udinese - Roma

Udinese-Roma è stata sospesa sull'1-1 dopo il malore del giallorosso Evan N'Dicka. La cronaca Evan N'Dicka appena portato fuori dal campo negli spogliatoi è stato sottoposto a un elettrocardiogramma.

L'esame ha suscitato qualche dubbio sulla possibilità di disturbi cardiaci. Dunque è stato in ambulanza trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Lo apprende l'ANSA dai soccorritori intervenuti. N'Dicka quando è stato portato fuori era cosciente e collaborativo. La Sores, Centrale operativa sanitaria regionale, ha reso noto che il calciatore è stato accolto in ospedale in codice giallo, Significa che N'Dicka non è in pericolo di vita.

N'dicka e' rimasto cosciente dopo il dolore al petto che lo ha costretto ad accasciarsi in campo, durante Udinese-Roma poi sospesa, e dopo un primo controllo nella saletta medica del Friuli è stato trasferito in ospedale per accertamenti più approfonditi. E' quanto emerge da fonti del club giallorosso

Dopo che De Rossi era entrato in campo spiegando all'arbitro che le condizioni di N'Dicka erano buone e il giocatore era cosciente sono stati i suo compagni giallorossi a manifestare preoccupazione e impossibilità di proseguire la partita che si era fermata attorno al minuto 70 sul risultato di 1-1. A quale punto De Rossi ha riunito tutto la squadra in cerchio per decidere cosa fare ed ha poi comunicato all'arbitro Pairetto e al tecnico dell'Udinese Cioffi che la Roma non se la sentiva di proseguire. L'Udinese ha accettato e Pairetto ha ordinato il rientro negli spogliatoi, mentre il Pellegrini spiegava ai tifosi cosa era accaduto.

Partita quindi sospesa sul risultato di 1-1 per un problema al petto a Ndicka. Il giocatore, va sottolineato, è uscito dal campo mostrando il pollice e quindi sembrerebbe stare meglio. Per quanto riguarda il recupero di questi ultimi venti minuti di gara, solitamente dovrebbero venire recuperati entro le 24 ore, ma a causa del ritorno dei quarti di finale di Europa League, si potrebbe posticipare a data da destinarsi.

Secondo le prime ricostruzioni il giocatore ha avvertito un dolore al petto. Il difensore, trasportato in barella, ha fatto il segno dell'ok verso la panchina. La gara è però momentaneamente sospesa in attesa che i medici verifichino le reali condizioni del giocatore. Il tecnico della Roma, Daniele de Rossi ed il capitano Gianluca Mancini sono andati negli spogliatoi per seguire la situazione e dopo un paio di minuti sono tornati in campo per comunicare che il giocatore sta comunque bene.

Udinese - ROMA 1-1 al 64'! Rete di Lukaku. Cristante dalla trequarti alza la testa e crossa in area, Lukaku prende il tempo ai centrali e incorna di testa depositandola sotto la traversa.

Una partita con un buon ritmo vede l'Udinese chiudere il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Pereyra, abile a rubare un pallone sulla trequarti a Huijsen e a trafiggere a tu per tu Svilar. La Roma tiene molto il pallone, ma ad accezione di una conclusione dal limite di Baldanzi e un colpo di testa di Lukaku, non riesce a concludere a rete.

UDINESE - Roma 1-0 al 23'! Rete di Pereyra. Pereyra recupera un pallore su un errore di Huijsen, il trequartista parte in velocità, arriva davanti a Svilar e lo batte con uno scavetto.