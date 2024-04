Modica, il M5S: il giallo della nuova Tac del Pronto soccorso dell'ospedale inutilizzata

“La nuova macchina per eseguire la TAC presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, seppure installata e collaudata, ad oggi non è ancora entrata in funzione”. Lo denunciano i componenti del gruppo territoriale del M5S di Modica, evidenziando come la Tac di radiologia, è quella che serve sia per i ricoverati che per il pronto soccorso che anche per gli utenti esterni. “Lo stesso discorso vale anche per la macchina della Risonanza Magnetica – proseguono – Per questo motivo una sola macchina per tipo è assolutamente insufficiente. Il bacino d’utenza dell’ospedale infatti necessiterebbe almeno di due TAC e di due Risonanze Magnetiche. Ci chiediamo se la TAC del Pronto Soccorso si trovi ferma per un problema tecnico, burocratico, di risorse umane o puramente economico. Ci piacerebbe, infatti, che agli annunci pubblici per rivendicare il merito dell’acquisto facciano piuttosto seguito atti concreti: a che serve infatti spendere 450.000 euro delle nostre tasse, se poi il macchinario giace inutilizzato e non sappiamo neanche per quanto tempo lo rimarrà? Il territorio manifesta l’urgenza della messa in funzione della macchina, visti i tempi sempre più lunghi per effettuare la prenotazione per questa e altre visite specialistiche, e dunque chiediamo a chi di dovere di attivarsi per l’immediata messa in funzione”.

Fra le ipotesi del mancato utilizzo della nuova Tac del Pronto soccorso c'è anche quella di natura amministrativa e burocratica. In altre parole si aspetta di ufficializzare la nomina dei nuovi manager della sanità siciliana compresa, quindi, quella di Drago per l'Asp di Ragusa. Attualmente, infatti, i vertici delle Asp hanno ancora la qualifica di commissari in attesa che il Governo regionale sciolga dubbi e incertezze sulle nomine.