Europee, Michele Santoro a Catania, Ragusa e Palermo in tour elettorale

Dal Trentino Alto Adige passando per la Sardegna e giù fino in Sicilia. Continua il giro per l’Italia di Michele Santoro che, da giovedì 18 aprile farà tappa in terra sicula, in una regione che è legata a doppio filo con il suo personale percorso di vita e lavorativo. All’insegna di "Se firmi anche tu LIBERIAMO LA PACE", si comincia giovedì alle ore 19.00 a Catania, in Piazza Stesicoro, per poi puntare verso Ragusa, venerdì 19 aprile dalle ore 19.00 in Piazza San Giovanni. Il tour dell’isola si concluderà a Palermo, nella serata di sabato 20 aprile a partire dalle ore 19.00 in Piazza Verdi, dove la cittadinanza è attesa. Non sono escluse ulteriori tappe che potranno aggiungersi nel corso della trasferta. Gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social di Santoro e sul sito di Pace Terra Dignità, la lista per le Elezioni Europee 2024 promossa insieme a Raniero La Valle e, tra gli altri, a Vauro, Piergiorgio Odifreddi, Ginevra Bompiani, ben noti pacifisti seguiti da giovani come Benedetta Sabene, Tiziano Rea, Cristian Romaniello, Angelica Gatti, Marta Grande, Noor Shihadeh, pronti a riportare la pace al centro del dibattito europeo.