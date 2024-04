Bloccati a Caltagirone su un'auto rubata: due denunciati a piede libero

Senza soluzione di continuità proseguono i servizi di controllo del territorio predisposti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone per contrastare il fenomeno dei furti di auto in città.

Nel corso di un servizio dedicato, una pattuglia della Polizia di Stato appartenente al predetto Commissariato ha individuato un’auto che, dagli immediati accertamenti svolti, è risultata rubata.

I poliziotti hanno fermato il veicolo dopo un breve tentativo di fuga; a bordo vi erano due giovani che sono stati, quindi, denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone per il reato di ricettazione.

L’automobile è stata così restituita alla legittima proprietaria che, mostrando stupore per l’avvenuto ritrovamento, ha espresso agli agenti la propria gratitudine e soddisfazione.