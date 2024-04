Caltanissetta, slitta sentenza per Mosca e Cammalleri

Slitta al prossimo 17 maggio la sentenza d'appello per Filippo Mosca, il ragazzo di Caltanissetta che insieme a un amico, Luca Cammalleri, è detenuto da quasi un anno nel carcere di Porta Alba, a Costanza in Romania. In primo grado entrambi sono stati condannati a oltre 8 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. Oggi era attesa la sentenza di appello, ma i giudici hanno comunicato il rinvio. A marzo era stata rigettata anche la richiesta dei domiciliari.

"Ho parlato con l'avvocato che ci ha comunicato la decisione, pare che i giudici abbiano la necessità di più tempo, almeno questa è la giustificazione che hanno dato al rinvio. Siamo spiazzati, stanchi e sfiniti, attendiamo da due mesi, due mesi pesanti con un'attesa che è stata uno stillicidio per noi. Sapere che dovremo aspettare ancora un'altro mese e che non è finita ci mette in uno stato di profonda prostrazione". A dirlo all'Adnkronos è Ornella Matraxia, la mamma di Filippo Mosca, il giovane di Caltanissetta da quasi un anno detenuto nel carcere di Porta Alba a Costanza in Romania con l'accusa di traffico internazionale di droga, dopo il rinvio della sentenza di appello, attesa per oggi e slittata invece al 17 maggio.