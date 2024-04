Ragusa, in Cattedrale l'ultimo saluto al Maestro fotografo Peppino Leone

Ragusa ha dato l'ultimo saluto al Maestro Peppino Leone, il fotografo che ha trasmesso in tutto il mondo - dell'arte e non solo - le emozioni racchiuse nello scatto di un volto, di un muro a secco, di una campagna, di una sposa, di un bambino. Immagini che raccontano la passione e l'amore di un uomo per la sua città e per la "Sicilitudine" della sua terra, un sentimento condiviso con gli amici Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino. Il rito funebre, nella Cattedrale di San Giovanni, è stata presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, monsignor Sebastiano Roberto Asta, dal parroco della Cattedrale, Don Giuseppe Burrafato e da Don Franco Boncoraglio.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì (nella foto di Salvo Bracchitta) ha ricordato il grande amore di Peppino Leone per la sua città, la professionalità di un artista che, con la sua opera, ha portato in tutto mondo il nome e le immagini della sua città. A Ragusa è stato osservato il lutto cittadino durante la cerimonia funebre.