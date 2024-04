Ragusa, diffamazione: assolti i giornalisti Di Natale e Riccotti La Rocca

Assoluzione con formula piena dall'accusa di diffamazione a mezzo stampa decisa dal Tribunale di Ragusa, nei confronti dei giornalisti Angelo Di Natale, di Modica, e Carmelo Riccotti La Rocca, di Scicli, per fatti avvenuti nel 2018, a partire dal 4 luglio, giorno in cui fu arrestato l’ex giudice amministrativo Giuseppe Mineo, poi condannato per corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreti d’ufficio.

Di Natale, direttore responsabile de La Prima Tv, e Riccotti La Rocca, giornalista della redazione, furono querelati dalla moglie di Mineo, politico e docente universitario nonchè ex giudice amministrativo in quanto membro del CGA, il Consiglio di giustizia amministrativa – che all’alba del 4 luglio 2018 fu colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il giudice unico Francesca Aprile ha emesso il dispositivo di assoluzione nei confronti dei due imputati ‘perchè il fatto non sussiste’, mentre la pubblica accusa, Patrizia Pino, aveva chiesto la condanna di entrambi ad una multa di 800 euro; la parte civile si era associata alla posizione dell’accusa.