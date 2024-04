Ascensione a Floridia, diretta streaming di Nuovo Sud dai quartieri: gli Eiffel 65 per la serata del Palio

In occasione dell'Ascensione a Floridia che si terrà da domani al 12 maggio, la redazione di Nuovo Sud offrirà ai propri lettori, la diretta streaming per gli eventi che si terranno nel quartieri in tutti i week end che precedono la finalissima del Palio. Lo staff di Nuovo sud comincerà questa maratona di eventi domani sera a partire dalle ore 21 a piazza Virgilio nel quartiere Marchesa. In programma l'esibizione dell'Accademia Musicale floridiana. Domenica 21 aprile toccherà al quartiere Vignalonga in piazza Eiunaudi celebrare la propria festa.

Per il gran finale del 12 maggio ci sarà in piazza del Popolo il concerto degli 'Eiffel 65' noti al grande pubblico con il pezzo Blue (Da ba Dee) del 1998