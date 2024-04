Pozzallo, case popolari a rischio: 48 famiglie in cerca di nuovi alloggi

Dovranno essere sgomberate entro dieci giorni gli immobili dell'Istituto Case Popolari (lotti 12, 13 e 14) a rischio che si trovano in piazza Italia, a Pozzallo. La situazione è grave e ci sono 48 famiglie che dovranno trovare una sistemazione. E il concetto è stato ribadito anche nella riunione di stamattina in Prefettura, a Ragusa, alla quale hanno partecipato, oltre al commissario straordinario dell'Iacp, esponenti politici e forze dell'ordine.

I rappresentanti politici hanno assicurato il loro interessamento anche se, adesso, si deve trovare una soluzione in assoluta emergenza. In grave ritardo - cinque anni - da quando, il 3 gennaio del 2019, il sindaco di Pozzallo chiedeva ai vertici dell'Iacp "chiarimenti su eventuali pericoli di incolumità delle palazzine di piazzale Italia e con nota n. 192 dell’11/01/2019 il Commissario dello IACP di allora comunicava che erano in corso degli studi e che eventuali accertate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità sarebbero state prontamente comunicate al Comune di Pozzallo per tutte le misure necessarie".

Adesso bisogna trovare una soluzione per 48 famiglie e trovare le coperture finanziarie per lo sgombero e per alloggiare le famiglie che devono lasciare le loro case.