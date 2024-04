Flc Cgil, la Carovana dei diritti fa tappa a Siracusa e Augusta

Continua il viaggio in Sicilia della Carovana dei diritti ''Stesso Paese, stessi diritti''. Dopo aver toccato le province di Messina e Catania, il camper della Flc Cgil arriverà a Siracusa domani, domenica 21 aprile, e ad Augusta, lunedì 22. Nel capoluogo aretuseo farà tappa, alle ore 9, a Largo XXV Luglio. Qui si terrà un momento informativo e di volantinaggio e verrà esposto il Puzzle Italia. Il giorno successivo il camper arriverà ad Augusta alle 9.30, in Piazza Duomo. Qui verrà esposto il Puzzle Italia, successivamente sarà messo in scena lo spettacolo ''L'Italia s'è desta'', adattamento e regia di Giusi Lisi, e un monologo a cura dello showman Giacomo Tarico. ''La tenuta del nostro Paese - dichiara Gianni La Rosa, segretario della Flc Cgil di Siracusa - oggi è minacciata dall'autonomia differenziata e dal progetto di riforma in chiave presidenziale della Costituzione portato avanti dal Governo Meloni. Al contrario abbiamo bisogno di un Paese unito nei diritti e per fare questo è necessario rimettere al centro la questione meridionale, investendo risorse sull'istruzione e la sanità''.