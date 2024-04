Carabinieri soccorrono nell'isola di Stromboli un piccolo rapace

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno soccorso un assiolo, piccolo rapace tutelato quale specie protetta dalle convenzioni internazionali e dalla legislazione nazionale. I militari della Stazione Carabinieri di Stromboli, ricevuta la segnalazione di un cittadino, che aveva riferito di aver rinvenuto un piccolo gufo all’interno della proprietà, hanno preso in consegna l’animale, accertando che si trattasse di un assiolo.

I Carabinieri, compresa la necessità di fornire immediate cure e salvaguardarne l’incolumità, hanno soccorso e trasportato il volatile fino alla terraferma, dove è stato consegnato ad un centro di recupero della fauna selvatica.

L’assiolo, considerato in pericolo di estinzione, è ritenuto tra le specie strettamente protette e pertanto tutelato. Nel recente passato i Carabinieri delle Eolie hanno effettuato numerosi recuperi di tartarughe “caretta caretta” sull’arcipelago eoliano anche tramite l’equipaggio della Motovedetta d’altura dislocata in Lipari, nonché hanno recuperato reti fantasma, anche a Milazzo, a cura del Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina.