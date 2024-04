Aeroviaggi acquista il Gran hotel di Palermo

Gianni & Origoni e CDRA, informa una nota, hanno assistito Aeroviaggi S.p.A. nell’acquisizione, e relativo finanziamento concesso da UniCredit, dell’iconico hotel 5 stelle lusso denominato “Grand Hotel Et Des Palmes” di Palermo dal fondo di investimento Algebris NPL Partnership II, assistito dallo studio legale Dentons. Il team GOP, prosegue la nota, è stato guidato dai partner Mariasole Conticelli e Massimiliano Macaione, coadiuvati dall’associate Chiara Mazzuca Mari per gli aspetti societari / M&A, dai partner Fabio Chiarenza e Francesca Staffieri, coadiuvati dal counsel Marco Frulio e dalla managing associate Francesca Maria Sciubba per i profili fiscali, dal counsel Marco Gatta e dal managing associate Andrea Zorzi per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione.