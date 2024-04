Anniversario della Liberazione, celebrazioni nel Ragusano

Giovedì 25 aprile, in occasione del 79° Anniversario della Liberazione, in concomitanza con la cerimonia celebrativa presieduta a Roma dal Presidente della Repubblica, si terranno manifestazioni in tutti i centri del Ragusano. A Ragusa la manifestazione, organizzata dalla Prefettura in collaborazione con il Comune, inizierà alle 10 in piazza Gramsci per concludersi sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni: qui sarà deposta una corona d'alloro al monumento ai Caduti.

In caso di condizioni meteorologiche avverse la cerimonia si svolgerà all'interno della Cattedrale.