Il Premio 'Donne e vino? a Valeria Lopis: cerimonia a Sambuca di Sicilia

Il Premio "Donne e Vino" è stato assegnato quest'anno alla giornalista Valeria Lopis "per l'impegno profuso nella valorizzazione del vino e del territorio siciliano".

La consegna del riconoscimento avverrà per sabato 27 aprile, alle ore 17,30, nel settecentesco Palazzo Panitteri a Sambuca di Sicilia (Agrigento).

nterverranno il Sindaco di Sambuca Giuseppe Cacioppo, Gunther Di Giovanna, Presidente della Strada del Vino Terre Sicane, Gori Sparacino, Direttore della Federazione Italiana Strade del Vino, Leonardo Spera, Vicepresidente ANCI Sicilia, Roberta Urso, delegata regionale Donne del Vino e Gaetano Aprile, Direttore dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio. Da qualche tempo a questa parte le donne vengono considerate le perfette ambasciatrici della nuova enologia siciliana e di una Sicilia di tradizione, laboriosa e positiva. A queste intraprendenti signore la Strada del Vino delle Terre Sicane vuole rendere omaggio con questo riconoscimento che in passato è stato assegnato, tra le altre, A Stefania Lena, Pia Berlucchi, Mariangela Cambria,, Isabella Bossi Fedrigotti, Gabriella Anca Rallo, Roberta Urso, Federica Fina.

Il Premio enologico "Donne e Vino", giunto alla XII° edizione, vuole ribadire, ancora una volta, il legame tra vino e cultura attraverso l'esperienza nel vino al femminile. Valeria Lopis, giornalista freelance, specializzata in wine journalism, sommelier, Donna del Vino, è co-autrice di una guida dei vini regionale e con numerose esperienze di press office e addetta stampa.