Giornata della terra 2024 - Kassandra selezionata per il Progetto Europeo URWAN

In occasione del Giorno della Terra 2024, Kassandra, leader nell'innovazione e nello sviluppo sostenibile, è stata selezionata per il prestigioso progetto europeo URWAN, in collaborazione con il partner Svi.MED. Questa selezione rappresenta un riconoscimento significativo del ruolo e dell'expertise di Kassandra nel campo della rigenerazione urbana sostenibile. La partecipazione di Kassandra a URWAN segna un passo importante verso la realizzazione di città europee più resilienti, verdi e adattabili al cambiamento climatico. Kassandra avrà un ruolo chiave all’interno del progetto URWAN creando uno strumento di supporto alle decisioni per tre città europee: Sarajevo capitale della Bosnia Erzegovina, Ptuj la città più antica della Slovenia e Ferla (nella foto) in Sicilia.

Il conferimento dell'incarico si aggiunge alla recente applicazione di Kassandra per la realizzazione della Cittadella dello Sport di Modica, dimostrando ulteriormente la validità dell'approccio basato su dati integrati per la trasformazione urbana sostenibile.