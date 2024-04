Maratona notturna a Siracusa per approvare il Bilancio pluriennale

Approvato nel corso della notte dal consiglio comunale di Siracusa il bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 e il Documento unico di programmazione. Il via libera del consiglio comunale, sotto la presidenza di Alessandro Di Mauro, è arrivato poco dopo la mezzanotte con 19 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astensioni. L’obiettivo di esitare la proposta nello stesso giorno è stata raggiunto ma al termine di una seduta fiume durata, al netto della pausa per il pranzo, oltre 12 ore.

​Il dibattito si è acceso nella battute finali per le contestazioni delle opposizioni a due documenti: un emendamento per l’assunzione a tempo determinato di 6 vigili urbani e presentato in aula dall’Amministrazione per «motivi di urgenza»; e la presa d’atto “tecnica” delle variazioni intervenute in questi mesi sui cosiddetti “residui presunti” calcolati al 31 dicembre del ‘23. Su quest’ultimo punto, che ha chiuso il confronto, gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno abbandonato l’aula al momento del voto.

​Tra le modifiche al bilancio approvate in serata, quella più corposa è un maxi-emendamento da oltre 15 milioni di euro distribuiti in tre anni (ma per la maggior parte, poco meno di 9 milioni, previsti per il 2024) presentato dall’Amministrazione e che il sindaco Francesco Italia e l’assessore Pierpaolo Coppa avevano annunciato nel corso del dibattito. Si tratta di un somme arrivate in maggior parte dalla Regione e che hanno comunque una destinazione vincolata. All’interno si trovano soprattutto opere pubbliche, anche sportive, e voci di spesa per i servizi sociali: 2 milioni per i rischi idrogeologici a Fanusa, Arenella e Fontane Bianche, 850 mila euro per le alluvioni di ottobre e novembre del ‘21, 339 mila 500 euro per lo stadio De Simone, 1,2 milioni per il centro di via Lazio, 653 mila 500 euro per il nuovo campo da rugby. Una decina sono i capitoli di spesa per le attività sociali tra cui spiccano il milione per la rete dei servizi sociosanitari e i 529 mila euro per infanzia, minori e asili nido.

​Andando per ordine, un emendamento, illustrato all’aula dal consigliere Simone Ricupero, destina 90 mila euro a favore di attività ed interventi per lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo nel sociale; per la consulta giovanile; per feste patronali e per la Regata storica dei quartieri; per spese di rappresentanza dell’Ufficio di Presidenza e per Città educativa. 280Mila euro sono invece destinati ai servizi di manutenzione ordinaria e di sorveglianza del cimitero.

​ È toccato poi all’assessore al Bilancio Pierpaolo Coppa illustrare i contenuti dei tre maxi-emendamenti presentati dal sindaco Italia. Il primo destina, nel triennio, oltre 6 milioni di euro da maggiori entrate, al trasporto pubblico locale; alla piccola ed ordinaria manutenzione delle scuole; alla manutenzione straordinaria delle scuole; ai maggiori oneri per rimborso quote capitali ed interessi dei mutui; al potenziamento dei servizi di viabilità, sicurezza, decoro urbano, raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’area del Parco archeologico; alla refezione scolastica. Il secondo, che vale 440mila euro finanziati con minori spese, destinato alla realizzazione della statua di Enzo Maiorca; alle celebrazioni luciane; al G7 Agricoltura; al trasporto pubblico locale. Il terzo emendamento, per un totale di oltre 4 milioni di euro nel triennio e finanziati con maggiori entrate, riguarda interventi a favore del sociale. Nel dettaglio spese per il trasporto di disabili ed anziani; spese per il ricovero presso le RSA; per i servizi di aiuto domestico, per quelle a favore dei soggetti diversamente abili; altri fondi sono destinati alla comunità alloggio per le ragazze madri, ai minori dell’autorità giudiziaria, all’assistenza domiciliare agli anziani. Ed infine per le donne vittime della violenza, per le famiglie affidatarie e per le spese di sostegno economico per il diritto alla casa.

​Ammonta a 55 mila euro la capienza di due nuovi capitoli di bilancio istituiti su proposta di Cosimo Burti e destinati agli animali d’affezione: 20 mila vanno alla manutenzione dei doggy park e 35 mila (15 mila nel 2025 e 20 mila nel 2026) alle associazioni di volontariato che si occupano di incrementare la sterilizzazione e l’adozione dei randagi. Sempre su proposta di Burti, il Consiglio ha approvato due raccomandazioni: una per la ripavimentazione in basole bianche di via del Mercato e una per la manutenzione del monumento di Archimede in corso Umberto.

​Porta la firma di Sergio Imbrò l’emendamento con il quale si prelevano 49 mila euro dal capitolo degli interessi attivi per destinarne 30 mila alle associazioni di volontariato della protezione civile e il resto a manifestazioni sportive inclusive per i diversamente abili.

​Con un emendamento illustrato in aula da Andrea Buccheri e presentato dal gruppo “Francesco Italia sindaco” (gli altri componenti sono Giuseppe Casella, Andrea Firenze e Gaetano Romano), sono stati destinati 218 mila euro ad attività di valorizzazione dei beni storici, del turismo e ad iniziative sportive. Nello specifico si tratta del restauro degli arredi del Sacrario dei caduti, della valorizzazione delle spiagge, della riqualificazione del parco di piazza Adda, della Festa della musica, del cinema in piazza, della manutenzione della pista ciclabile “Rossana Maiorca”, dell’installazione di bagni pubblici e di una mostra filatelica di livello nazionale da tenere in novembre.

​L’ultimo proposta dell’Amministrazione riguardava l’assunzione a tempo determinato (da sei mesi a un anno) di sei vigili urbani: verrà finanziata con uno stanziamento del ministero dell’Interno di 105 mila euro; nello stesso emendamento, sempre con fondi del Viminale pari a 30 mila euro, sarà realizzato un progetto per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.

​Infine, il voto sui “residui presunti” al 31 dicembre del 2023: si tratta di 17 voci che, dalla data di adozione del bilancio da parte della Giunta, hanno subito delle modifiche e delle quali l’Assise era chiamata a prendere atto. L’esatto ammontare di questi importi sarà riportato sul conto consuntivo del 2023.

​Ultimo atto della sessione è stato l’approvazione a maggioranza dell’immediata esecutività del bilancio di previsione e del Dup.