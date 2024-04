Europee, Schifani: "Porte in faccia a Cuffaro? Sono amareggiato"

"Ivoti di Totò Cuffaro sono utili e apprezzati dal centrodestra". Con i voti della Dc sono stati eletti il sindaco di Palermo, il sindaco di Catania, e a Caltanissetta, dove si vota a giugno, la Democrazia cristiana è con noi.Quando qualcuno ha la puzza sotto il naso non mi fa piacere: io sono di spirito liberale, democratico e rispetto la Costituzione. Osservo questo scenario sicuramente con una certa amarezza perché credo che la politica dovrebbe avere il coraggio di volare alto". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando con i cronisti l'atteggiamento di alcuni partiti che hanno sbattuto la porta in faccia a Totò Cuffaro sulle alleanze per le europee ma poi l'avrebbero contattato per avere i voti della Dc per qualche loro candidato.

"Cuffaro ha espiato la sua pena in maniera esemplare, è un libero cittadino, dotato di diritto elettorale attivo e passivo - aggiunge Schifani - Ha un un partito che è una realtà, ha degli assessori che operano benissimo all'interno della mia giunta, tanti deputati regionali e tanti consiglieri in tutta la Sicilia. E' un partito che è votato liberamente dai cittadini".