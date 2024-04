Modica, Cava Ispica e il Parco della Forza nella trasmissione di Rai 1 "A sua immagine"

Dopo “Ulisse”, il patrimonio archeologico del Sud Est della Sicilia ancora sotto i riflettori della Rai. Ed è la rete ammiraglia, Rai 1, a puntare l’attenzione sulle zone archeologiche di Cava Ispica e del Parco della Forza, due "gioielli" con insediamenti, monumenti e necropoli preistoriche. Una troupe della trasmissione “A sua immagine”, con l’inviato Paolo Balduzzi, ha effettuato in questi giorni riprese nei due siti che fanno parte del Parco archeologico Kamarina Cava Ispica. Insieme al direttore del Parco, Carmelo Nicotra, e alla guida turistica, Ernesto Ruta, sono state illustrate alcune delle più importanti testimonianze venute alla luce nel corso degli anni grazie alle ricerche di illustri studiosi che hanno esplorato il grande canyon che dal territorio di Modica si incunea in una maestosa vallata fino a Sud, ai piedi dell’antica Spaccaforno. L’ampio servizio realizzato da Paolo Balduzzi andrà in onda nella trasmissione condotta da Lorena Bianchetti nelle prossime settimane.

Nella foto, Paolo Balduzzi (a sinistra) e il direttore del Parco, Carmelo Nicotra.